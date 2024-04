MN - Padovan: "Quando si dice che questo Milan possa battere la Roma non sono d'accordo"

vedi letture

Meno due a Roma-Milan, come arrivano i rossoneri a questa sfida che vale una stagione? Ne abbiamo parlato con il noto giornalista Giancarlo Padovan. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Crede che questo Milan possa ribaltare la sfida d'andata?

"Quando si dice che questo Milan possa battere la Roma non sono d'accordo. Per una serie di fattori che vanno dalla condizione fisica e atletica all'attenzione e concentrazione. Vedo un Milan in difficoltà, tanto più che ha perso la prima in casa. Vero che nelle sfide europee è tutto relativo e un gol è recuperabile. Tutto vero. Però mi sembra che il Milan in questo momento non abbia troppa capacità e nemmeno la forza per ribaltare la situazione".

Anche la cabala non è dalla parte dei rossoneri. Nella storia delle coppe il Milan le rimonte le ha più che altro subite e bisogna risalire alla semifinale col Manchester United del 2007 per vedere i rossoneri recuperare da un ko all'andata

"Il Milan non ha nel DNA la rimonta, perché storicamente o almeno dall'era Berlusconi in avanti è sempre stata una squadra che vuole fare il gioco, che vuole divertire, emozionare e comandare. Se si fa sovvertire e non riesce ad essere quello che vuole difficilmente va in campo, aggredisce e la ribalta. Poi, chiaro, non è che questo sia uno schema fisso e debba essere replicato all'infinito".