MN - Pagliuca è sicuro: "Maignan uno dei migliori al mondo: salva la squadra ogni partita"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

L'ex portiere della nazionale Gianluca Pagliuca è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Questo il suo giudizio su Mike Maignan, portiere rossonero, paragonato anche a Gigio Donnarumma che ha sostituito: "Per me Mike è uno dei migliori al mondo insieme a Courtois, Emiliano Martinez, De Gea e Donnarumma. Solo che Gigio dopo gli Europei e dopo essere andato al Paris Saint-Germain non è migliorato, in Francia ha fatto due stagioni normali. La differenza è che Maignan, Martinez e Courtois salvano le loro squadre ad ogni partita. Invece Donnarumma non è progredito, è rimasto fermo."