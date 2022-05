MN - Pagni: "Al Milan servirebbe un nuovo attaccante alla Ibrahimovic"

MilanNews.it

Danilo Pagni, dirigente sportivo, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi anche su cosa servirebbe per rinforzare l'attacco milanista: "Un centravanti alla Ibrahimovic, con le dovute proporzioni, più giovane e in grado di svolgere lo stesso tipo di gioco. Potrei dirvi un nome alla Osimhen, su quella falsariga. In giro ci sono questi profili. Scamacca calcisticamente potrebbe andare bene, magari con una maggior fibra internazionale. Origi potrebbe essere un nome buono ma sul taccuino di Maldini e Massara c’è qualcosa di più secondo me".