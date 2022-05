MN - Pagni: "Il Milan non ha mai perso il proprio valore in giro per il mondo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Danilo Pagni, dirigente sportivo, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi anche sulla possibile crescita del Milan in ottica europea nella prossima stagione: "L’appeal cresce sempre di più ma il Milan non ha mai perso il suo valore in giro per il mondo, di questo sono testimone diretto per il mio passato. Si può crescere puntando su giovani tecnici e di grande forza muscolare, se andiamo a vedere le caratteristiche della rosa di questa stagione vanno proprio in questa direzione”.