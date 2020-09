MN - Pagni: "Pioli ha trovato in Ibra il suo esatto corrispondente"

Luca Pagni, giornalista di Repubblica, è intervenuto durante la trasmissione di MilanNews.it #Replay, realizzata in collaborazione con "Milan Meeting Point". Pagni ha parlato del rapporto tra Pioli e Ibrahimovic, fondamentale in questo corso rossonero: "Pioli ha trovato in Ibrahimovic il suo esatto corrispondente. Pioli è sempre stato criticato perché è un signore, perché non ha mai preso nessuno per il bavero, ora ha trovato in Ibrahimovic un giocatore che attacca al muro i compagni, i due si compensano. Trovo che Ibra sia fondamentale soprattutto nel guidare i giovani, poi in campo fa la differenza. Ora Pioli dovrà trovare una situazione alternativa se lo svedese dovesse tirare il fiato. Una soluzione potrebbe essere una squadra più di piccolini che possa provare a trovare le imbucate. I piedi ci sono per giocare così".