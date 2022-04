MN - Pagni spiega: "L'Equipe stava analizzando il caso Lille e ha scoperto della cessione del Milan"

MilanNews.it

Il giornalista di Repubblica Luca Pagni, esperto di sport e finanza, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su come sia venuta fuori la notizia della cessione del Milan: “Con una classica fuga di notizie che non doveva esserci, diciamo. L’Equipe stava analizzando il caso Lille e ha scoperto questa cosa. La trattativa è stata rilanciata dalle principali agenzie nazionali ed internazionali, tra cui noi di Repubblica. E’ lecito dire che siamo molto avanti nelle operazioni”.