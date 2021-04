MN - Pagni su Ilicic: "Ha grande talento. Unico neo è l'età"

Intervistato dalla redazione di MilanNews.it, Luca Pagni, giornalista e firma di Repubblica, ha parlato così dell'interesse del Milan per Josip Ilicic: "Un po’ mi ha sorpreso. Si nota che il Milan sta alzando il livello. Andranno a prendere un altro paio di giovani e mi aspetto anche qualche uscita, perché al momento non vedo tantissimi giocatori da blindare, a parte Kessie e Tomori. Ilicic ha grande talento. Ha questi problemi caratteriali, ma non è il campione che fa follie dopo l’allenamento, nella vita privata: ha un problema suo, personale, ma può essere aiutato. Il fatto che il Milan vada a cercare giocatori di grande qualità mi conforta. Ho chiesto ai miei colleghi che si occupano di mercato e dicono che l’interessamento c’è stato, ma in questo periodo si muovono tutte le squadre che vogliono organizzarsi bene. È un bel segnale se chiedono un giocatore così. L’unico neo è l’età. Poi quando si litiga con Gasperini è matematico che te ne vai, questo è un bel vantaggio per il Milan".

