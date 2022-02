MN - Pancaro: "Con Ancelotti anni splendidi. Rimpianti? Le finali perse contro Liverpool e Boca Juniors"

Giuseppe Pancaro, nel corso della sua intervista rilasciata in esclusiva alla nostra redazione, si è lasciato andare parlando anche dei suoi trascorsi al Milan. Pancaro ha detto: “Conservo dei ricordi splendidi. Sono stati due anni belli, intensi, dove si era creato fin da subito un legame forte sia all’interno del gruppo che con Carlo Ancelotti. Anche con i tifosi c’era un bel clima. Sono stati due anni bellissimi che porto sempre nel mio cuore. Rimpianti? La finale di Champions League che abbiamo perso ai rigori contro il Liverpool, oppure anche l’Intercontinentale contro il Boca Juniors, buttata via sempre ai rigori. Eravamo molto più forti in entrambi i casi, e perdemmo. Però guarda, forse l’unico rimpianto che ho, è se tornassi indietro non andrei più via dal Milan. Avevo la possibilità di rimanere ancora, ma decisi di comune accordo con la società di andare alla Fiorentina. Tornassi indietro, sarei rimasto qualche altro anno al Milan”.

E per quale motivo ha lasciato il Milan dopo due stagioni?

“Adriano Galliani e Ariedo Braida facevano la rosa mettendo a disposizione dell’allenatore due giocatori per ruolo. Quell’anno il Milan aveva preso Marek Jankulovski come terzino sinistro, perché Kakhaber Kaladze doveva essere ceduto. Quindi saremmo rimasti come terzini sinistri, Jankulosvki giovane e io come più esperto. All’ultimo, non so per quale motivo, il trasferimento di Kaladze saltò e saremmo rimasti in tre nel ruolo. A quel punto la società mi chiese la cortesia di trovarmi un’altra squadra, e per questo motivo sono andato via. Era comunque un Milan stellare in quegli anni”.