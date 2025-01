MN - Pancaro: "Con Conceiçao ci siamo sentiti per messaggio quando è andato al Milan, gli avevo fatto un in bocca al lupo".

Giuseppe Pancaro, ex calciatore del Milan, ha rilasciato una intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Pancaro, il Milan ha vinto il primo trofeo della stagione al termine di un'epica rimonta, da 0-2 a 3-2. Come 21 anni fa, in cui Lei era in campo

"Sicuramente mi ha fatto molto piacere sia perché il Milan ha vinto una Supercoppa che è un trofeo, sia perché era importante perché il derby è una partita diversa e anche per Sergio col quale ci siamo sentiti per messaggio quando è andato al Milan, gli avevo fatto un in bocca al lupo".