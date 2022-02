MN - Pancaro su Maldini: "Una leggenda del Milan. Come dirigente è fra i migliori in Italia e in Europa"

Intervistato in esclusiva dalla nostra redazione, Giuseppe Pancaro ha parlato anche di Paolo Maldini, suo ex compagno di squadra ai tempi del Milan di Carlo Ancelotti. Pancaro a proposito di Maldini ha detto: “Stiamo parlando di un uomo straordinario, una persona molto intelligente con dei valori umani importanti. A livello di giocatore lasciamo stare, è una leggenda. Quello che ha fatto rimarrà nella storia e lo dicono i numeri. Come dirigente si è rimesso in gioco. Ha fatto qualche anno di apprendistato e oggi secondo me è uno dei migliori in Italia e in Europa”.