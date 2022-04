MN - Pancaro su Tonali: "Punto fermo di Milan e Nazionale per 10 anni o più"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giuseppe Pancaro, ex calciatore del Milan, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Tonali: “È assodato che Tonali sia il punto fermo del Milan dei prossimi dieci anni o più. Mi auguro che questo valga anche per la Nazionale italiana. Contro la Lazio ha giocato una grandissima partita, ormai sono mesi che concede prestazioni superlative”.