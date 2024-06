MN - Paolo Berlusconi: "Silvio ha vinto più di tutti, desiderava il bel gioco e l'educazione nei calciatori. Era molto affezionato a Shevchenko e Kakà"

Paolo Berlusconi, fratello dello storico e vincente presidente del Milan Silvio, ora anche lui impegnato con il Monza è stato intercettato in occasione della presentazione dell'ultimo libro scritto da Peppe Di Stefano e da Carlo Pellegatti dal titolo "C'è solo un Presidente. Silvio Berlusconi, ritratto di un sognatore". Queste le sue interessanti parole riprese dal nostro inviato, Francesco Finulli:

Famiglia, televisione e Milan

"E' stato grande ovunque si è impegnato, nella famiglia, nella sua umanità e con amici. Forse non ci rendiamo conto di ciò che ha fatto con la televisione, ha dato sviluppo e lavoro a migliaia di persone. Poi il grande Milan e la politica, ma parlando dei rossoneri mi ricordo quando voleva far diventare il Milan la squadra più forte del mondo, tutti si mettevano a ridere. Sappiamo quanto è difficile vincere, lui ha vinto contro tutti e lo slogan che abbiamo al Monza incarna perfettamente questo spirito".

Un possibile erede di Silvio Berlusconi

Un erede di Silvio? Nella politica impossibile, nel calcio ci possono essere tanti eredi, devo dire che arriveranno molti Presidenti che faranno la loro storia, ma quello che ha vinto più di tutti è stato e sarà sempre lui: dall'invenzione di Arrigo Sacchi all'intuizione di Capello, ci sono stati anche tanti campioni. Quando guardo i calciatori che avevamo avuto al Milan era incredibile, avevamo anche 3 palloni d'oro in rosa".

La ricerca del bel gioco e l'educazione nei calciatori

"Silvio ha sempre voluto dare alle proprie squadre l'idea del bel gioco e dell'educazione, voleva anche evitare i tatuaggi nei calciatori ma insieme a Galliani capimmo che sarebbe stato difficile (ride, n.d.r). Sheva e Kakà i campioni con i quali mio fratello ha avuto un rapporto speciale, però non è giusto fare una lista perchè ci sono stati tantissimi giocatori che piacevano a mio fratello.

Le domeniche a San Siro

"Mio papà ci portava sempre a San Siro, per il Milan e per l'Inter, con amici si andava anche a vedere l'Inter. Il Monza è stata un'avventura decisa insieme a mio fratello perchè sentiva molto la mancanza del Milan, parlava sempre dei rossoneri con Galliani anche quando era già stato ceduto. Il Monza oggi è il Milan, è il nostro presente. Silvio ha preso il Monza in Serie C e adesso è stabilmente in Serie A, questo è il presente, il futuro vedremo..".