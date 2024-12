MN - Papà Terracciano: "A fine gara gli amici erano un po' arrabbiati ma quello ci sta..."

A Verona è stato il titolare a sorpresa di Paulo Fonseca, soprattutto per la collocazione: centrale di centrocampo nel 4-2-3-1. Filippo Terracciano si sta trasformando nel jolly per tutte le stagioni per il tecnico portoghese e sta risalendo le gerarchie, dopo essere stato praticamente in naftalina in tutto il periodo Pioli. Quella del "Bentegodi" è stata una partita speciale per il giocatore, essendo veronese di nascita e di formazione calcistica. Ed essendo il padre, Antonio, anch'egli veronese di nascita ed ex giocatore Hellas. Proprio Terracciano Senior è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it per raccontare il primo anno in rossonero del figlio e la notte speciale a casa sua.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Antonio Terracciano, un anno fa Filippo era un talento emergente del suo Verona. Venerdì se l'è ritrovato al Bentegodi con la maglia del Milan, peraltro da titolare. Che effetto le ha fatto?

"Sembra una cosa disegnata: giocare a casa tua, nello stadio in cui ho giocato anch'io. Dove siamo cresciuti. Tutto questo davanti ad amici ed ex compagni di squadra. Per noi è stato un motivo d'orgoglio. Certo, a fine gara gli amici erano un po' arrabbiati ma quello ci sta (ride, ndr). Insomma, un bel regalo di Natale per noi".