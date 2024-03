MN - Pardo: "C'è solo una cosa che, credo, il Milan debba rimproverarsi in questa stagione..."

Pierluigi Pardo, giornalista, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it e a TuttoMercatoWeb.com a margine dell'incontro organizzato da Fondazione Milan in una scuola di Milano intitolato "Tutti i colori dello sport", in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale.

Come valuti l'annata del calcio italiano?

"Il calcio italiano, secondo me, sta abbastanza bene. Mi aspettavo molto di più dall'Inter in Champions: sono rimasto sorpreso dall'eliminazione dei nerazzurri. Speravo anche che una tra Napoli e Lazio potesse passare il turno. Comunque, il livello complessivo del nostro calcio è buono; lo dimostrano i risultati in Europa League e la presenza costante delle nostre squadre. Ci manca la squadra che domina in Europa, ma siamo nell'alta borghesia. Il Milan, ovviamente, è parte fondamentale di questo ragionamento".

Un commento in generale alla stagione del Milan.

"La stagione del Milan sta girando. Io credo che l'unica cosa che i rossoneri si debbano rimproverare è il girone di Champions, con un paio di situazioni e di episodi che sono girati molto male e che hanno portato all'eliminazione, la quale, però, può, a sua volta, trasformarsi in un'opportunità".