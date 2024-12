MN - Parolo torna sull'Atalanta: "Il Milan non ha dimostrato di voler vincere"

Marco Parolo, ex calciatore di Lazio e Parma, fra le altre, oggi opinionista sportivo, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per parlare del momento che sta attraversando il Milan di Paulo Fonseca, che domenica festerggerà i 125 anni di storia davanti al suo pubblico in occasione della sfida contro il Genoa.

Cosa è mancato al Milan in quel di Bergamo?

"È mancata un po' la convizione generale. L'uscita di Pulisic ha cambiato un po' di meccanismi offensivi che nel primo tempo avevano messo in difficoltà l'Atalanta in alcuni movimenti. Loftus-Cheek ha ragionato ed è entrato bene, però era un po' più legato da se stesso. Pulisic li faceva un po' più da squadra, e quindi questo va a cambiare anche alcuni modi di attaccare. L'Atalanta è cresciuta, il Milan è rimasto sempre tanto schiacciato dietro, e la gara stava andando verso un pareggio ma delle due che l'ha voluta vincere di più è stata l'Atalanta. Il Milan non ha dimostrato di voler vincere questa partita come la squadra di Gasperini".