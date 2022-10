MN - Pasotto: "Ieri Siebert ha perso credibilità di fronte al Milan e ai 75mila di San Siro"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il tedesco Siebert con un solo fischio è riuscito a rovinare una serata di grande calcio che si preannunciava scoppiettante a dir poco, ed invece è salita alla cronaca per il motivo sbagliato. La scelta del fischietto di considerare falloso un contatto in area tra Tomori e Mount, con conseguente espulsione del rossonero, ha condizionato pesantemente Milan-Chelsea di Champions League di ieri sera.

Marco Pasotto, giornalista de La Gazzetta dello Sport, lo racconta così ai microfoni di MilanNews.it: "Credo che in generale gli arbitri europei debbano rendersi conto in partite di cartello come quella di ieri sera, perché Milan-Chelsea era oggettivamente una partita di cartello, debbano rendersi conto delle conseguenze delle loro decisioni. Il che non significa in che momento della partita sono arrivate, perché se c’è un evento da sanzionare che sia al primo minuto o al novantesimo non c’entra niente, va sanzionato. In questo caso stiamo parlando di un episodio che semplicemente non c’è. Puoi riguardare sotto mille angolazioni diverse, rallenty, moviole e contro moviole ma Tomori fa un intervento da giocatore esperto, un intervento secondo me ottimo. Mette una mano sulla spalla di Mount per una frazione di secondo, ne rallenta un pochino la corsa, e permette a Tatarusanu di parare. Non ci sono gli estremi per un fallo né tantomeno per un’espulsione. È evidente però che dal momento in cui Siebert fischia il rigore l’espulsione è una conseguenza. Il problema è a monte, non c’era fallo. Poi Siebert, evidentemente infastidito dalle proteste dei giocatori rossoneri, inizia ad esibire cartellini gialli a destra e sinistra e perde così credibilità agli occhi del Milan e agli occhi dei 75mila di San Siro”.