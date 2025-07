MN - Pasotto: "La mia perplessità rimane sul valore generale di questi giocatori: Doué, Pubill, Brown, sono tutti giocatori normali"

Marco Pasotto, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato in esclusiva per MilanNews.it sui temi caldi di casa Milan, a cominciare dall'ufficialità di Luka Modric fino ad arrivare alle ultime notizie di calciomercato.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Capitolo terzini: il punto.

"A sinistra si riparte da zero. A destra lo Strasburgo chiede quasi 30 per Guela Doué, quindi la forbice col Milan è molto grande. Il Milan ora è quello da tirare per la giacchetta: le altre squadre sanno che il Milan ha necessità e che ha incassato. Se Doue dovesse rimanere irragiungibile, probabile si vada su Pubill. La mia perplessità rimane sul valore generale di questi giocatori: Doué, Pubill, Brown, sono tutti giocatori normali, non vicini neanche al primo Theo".

LE ULTIME DA SPORTMEDIASET

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi su SportMediaset su Italia Uno, c'è un nuovo nome per l'attacco del Milan: i rossoneri starebbero infatti lavorando a fari spenti su Rasmus Hojlund, centravanti classe 2003 del Manchester United che in passato ha già giocato in Italia con la maglia dell'Atalanta. I Red Devils stanno per chiudere l'acquisto di Bryan Mbeumo dal Brantford e quindi a quel punto potrebbe aprire alla partenza di uno degli attaccanti in rosa, tra cui anche il danese, magari anche in prestito.

Resta sempre viva la pista che porta ad Ardon Jashari che oggi è tornato ad allenarsi con il Club Brugge. In via Aldo Rossi c'è la convinzione che alla fine il club belga cederà e per questo i rossoneri non stanno valutando profili alternativi come per esempio Javi Guerra del Valencia. Continua poi la ricerca di terzini: attenzione al Wolverhampton che sarebbe piombato su Marc Pubill dell'Almeria e sarebbe pronto a mettere sul piatto un'offerta da 15 milioni di euro.