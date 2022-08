MN - Pasqualin: "Il valore di De Ketelaere non si discute, è un dieci classico"

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Claudio Pasqualin, agente sportivo, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it rispondendo così ad una domanda su Charles De Ketelaere e sul conseguente innalzamento di valore nella rosa rossonera: “Sembrerebbe di sì. Se gli acquisti si potessero giudicare dalle vicissitudini e dalla sofferenza nel terminarli non avremmo dubbi. Io penso, battute a parte, che il valore di Charles non si discute e se due come Maldini e Massara hanno insistito così tanto qualcosa vorrà pur dire. Siamo alla presenza di un dieci classico. Potenzialmente il Milan abbraccia un trequartista vero e proprio in grado di legare i reparti e rifinire, penso che anche come sistema di gioco qualcosa potrà cambiare”.