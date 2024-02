MN - Passerini: "Le chance di Pioli di restare passano dall'Europa League: va giocata da protagonisti"

Il Milan supera il turno di Europa League ma, in pochi giorni, cade sia a Monza che a Rennes, subendo 7 gol in sole 2 partite. Ne abbiamo parlato, spaziando anche sul futuro di Pioli, in diretta Twitch con Carlos Passerini in diretta da Parigi. Queste le dichiarazioni del noto giornalista de “Il Corriere della Sera”.

L’Europa League occupa una fetta importante nella conferma di Pioli:

“Se Pioli ha delle chance di restare per l’anno prossimo, sulla base anche del contratto che ha già, queste chance passano in gran parte, in enorme parte, dall’Europa League. Che non vuol dire vincere la coppa. È chiaro che se poi perdi la finale contro il Liverpool non può essere quella la discriminante. Ma fare un’Europa League da protagonisti vuol dire arrivare fino in fondo. Mi sorprende che l’abbiano presa così male la prima trasferta secca, perché non va bene”.