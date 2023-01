MN - Passerini su Kessie: "Cessione senz'altro sottovalutata"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera, ha rilasciato una intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) all'indomani dell'ennesima e clamorosa debacle della squadra di Pioli in questo mese di gennaio.

È stata sottovalutata la cessione di Kessie?

"Senz'altro. Oggi il Milan è più debole dell'anno scorso e ciò è causato da un mercato evidentemente non efficace".