MN - Pato torna a Milanello, ai tifosi: "Non piango, devo essere forte". La foto con Leao

Pato torna a Milanello, ai tifosi: "Non piango, devo essere forte". La foto con Leao

Oggi il centro sportivo di Milanello è stato teatro di un altro ritorno molto gradito. Dopo Thiago Silva venuto in visita alla vigilia della gara contro lo Stella Rossa, oggi alla vigilia della gara contro il Genoa a Carnago è tornato l'attaccante brasiliano Alexandre Pato. L'ex numero 7 tra gli altri si è fermato a parlare con Rafael Leao come testimoniato dalla foto.

Alexandre Pato è poi uscito a salutare i diversi tifosi rossoneri fuori dal centro sportivo di Milanello per regalare qualche foto, sorrisi e gli immancabili autografi. Il centravanti brasiliano ha risposto alle domane dei suoi ex sostenitori per quanto riguarda le sue emozioni per il ritornon nel centro sportivo rossonero. Le sue parole, colte da MilanNews.it: ""Non piango perché devo essere forte".