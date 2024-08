MN - Pauluzzi: "Della sfida col Torino mi tengo gli ultimi 20 minuti, per poco il Milan non la ribaltava"

Ai microfoni di MilanNews.it il collega Valentin Pauluzzi de L'Equipe ci parla, tra le altre cose, anche della sua personale griglia di partenza per questa nuova stagione di Serie A. Le sue dichiarazioni:

Che impressioni hai avuto dal Milan alla sua prima uscita?

"L'ennesima riprova che il calcio estivo è una cosa e le competizioni ufficiali un'altra. Il Milan veniva da una tournée dove ha battuto le squadre migliori d'Europa e ora soffre col Torino. A parte che mancavano dei titolari ed i nuovi acquisti mi tengo la reazione degli ultimi 20 minuti e per poco il Milan non ribaltava la partita".

Al netto degli ultimi giorni di mercato dove collocheresti il Milan nella griglia di partenza?

"Per L'Equipe ho fatto la classifica dei favoriti, mettendo 5 stelle all'Inter in quanto favorita, seguita dal Milan con 3 stelle. Due stelle di differenza per quel che si è visto lo scorso campionato. E poi l'Inter non ha dato via nessuno, ha completato l'organico e ha il vantaggio psicologico degli ultimi 6 derby vinti. Devo dire che nemmeno il Milan ha venduto i titolari, a parte Giroud che è un discorso a parte, ma sta completando benissimo l'organico con degli acquisti mirati. Dico il Milan dietro all'Inter, sì, ma davanti a tutte le altre".