MN - Pauluzzi (Equipe): "Giroud il miglior 9 dopo Inzaghi? Ha fatto ricredere tanti"

Olivier Giroud con molta probabilità lascerà il Milan a fine stagione: lo aspetta l'America, più precisamente Los Angeles. Per i rossoneri sarà complicato sostituire un giocatore di tale spessore, che nonostante le 37 primavere segna con una frequenza degna dei tempi migliori. E facendosi trovare sempre decisivo nei momenti che contano. Ne abbiamo parlato col collega de L'Equipe, Valentin Pauluzzi:

Giroud è stato il miglior 9 del Milan dai tempi di Inzaghi. Ti aspettavi un rendimento simile in questi tre anni?

"No, non me l'aspettavo perché aveva già 35 anni e veniva da stagioni altalenanti. Ha fatto ricredere me come tanti altri. Il talento c'è, centravanti vero che ci ha messo sempre impegno e serietà".

Proprio per le sue qualità non solo tecniche sarà complicato sostituirlo

"Si parla tanto e giustamente di Zlatan ma sotto questo aspetto Giroud non è da meno e non sarà semplice da sostituire. Perché uno che fa gol lo trovi magari, ma uno che ti trasmette queste cose che trasmette a tutto il gruppo sarà un po' più complicarlo trovarlo".