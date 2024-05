Dove vedere Milan-Cagliari in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

vedi letture

In vista della prossima sfida contro il Cagliari a San Siro, Stefano Pioli riavrà di nuovo a disposizione Davide Calabria, che ha scontato le due giornate di squalifica rimediate dopo l'epulsione nel derby, Yunus Musah, anche lui squalificato contro il Genoa, e Luka Jovic, il quale ha invece recuperato dall'affaticamento muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime partite. Ancora out per infortunio invece Maignan, Kjaer e Loftus-Cheek.

Stefano Pioli opterà per alcune decisioni drastiche per Milan-Cagliari: per scelta tecnica, infatti, partiranno dalla panchina Theo Hernandez, Leao, Calabria e Tomori. Ci sarà anche il passaggio al 4-3-3 con l'inserimento di Musah in mediana assieme a Reijnders e a Bennacer e il tridente offensivo composto da Pulisic a sinistra, Chukwueze a destra e Giroud di punta; in difesa confermati solo Gabbia e Florenzi, con l'aggiunta di Thiaw al centro e di Kalulu a destra.

DOVE VEDERE MILAN-CAGLIARI

Data: sabato 11 maggio 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it