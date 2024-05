Nuova Champions League, per i club previsti introiti maggiori

Nella prossima stagione entrarà in vigore il nuovo format della UEFA Champions League, che vedrà aumentare il numero di partite e di conseguenza anche gli incassi per i club. La fase a gironi diventa una sorta di campionato in cui 36 squadre giocherano 8 partite, 4 in casa e 4 in trasferta, contro 8 avversari differenti. Le prime otto squadre classificate al termine della fase di campionato accederanno direttamente alla fase a eliminazione diretta. I club classificati dal 9° al 24° posto si giocheranno invece un posto negli ottavi di finale con un playoff andata e ritorno. I club classificati dal 25° al 36° posto saranno invece eliminati direttamente

Per la prossima stagione saranno cinque i club italiani a partecipare: ad oggi solo Inter e Milan sono già aritmeticamente qualificate. La Champions si allargherà a 36 squadre e i premi saranno maggiori: si passera dai 2 miliardi che la UEFA garantiva fino a quest'anno (da spartire) ai 2,47 miliardi di euro che metterà in palio dalla prossima stagione sportiva.

Per il Milan si ipotizza un incasso di 44,84 milioni di euro. Il primo parametro che viene considerato è il bonus sulla partecipazione che per tutti i club sarà di 18,62 milioni di euro, in aumento rispetto ai 15,64 di questa stagione. Poi ci sono i bonus per i risultati: le vittorie varranno 2,1 milioni, i pareggi 700mila euro e le sconfitte ovviamente zero. Ci sarà poi un bonus extra per il piazzamento finale nel gruppo da 16. Infine c'è la parte relativa al value che si suddivide tra una parte di diritti tv legati al continente europeo e stabiliti tramite un ranking che tiene conto anche del singolo mercato nazionale, e tra una parte legata al ranking storico decennale: ad oggi non è ancora possibile fare previsioni accurate (nella Champions 22/23 tra ranking storico e market pool il Milan ha incassato quasi 30 milioni di euro).