MN - Pauluzzi: "Rabiot? Il Milan ha tanti centrocampisti in rosa e prima di pensare ad Adrien bisogna pensare alle uscite"

Ai microfoni di MilanNews.it il collega Valentin Pauluzzi de L'Equipe ci parla, tra le altre cose, anche di Adrien Rabiot. Sullo svincolato di lusso ex Juventus c’è anche l’interesse dei rossoneri:

A parametro zero c'è ancora Adrien Rabiot. Credi che possa essere un giusto rinforzo per Paulo Fonseca?

"Sinceramente è dura, perché il Milan ha tanti centrocampisti in rosa e prima di pensare a Rabiot bisogna pensare alle uscite. E parliamo di giocatori che hanno fatto bene, o di giocatori che sono stati presi troppo presto e sarebbe complicato venderli. Quindi faccio fatica a immaginare Rabiot al Milan ma certo lui per caratteristiche e prestazioni non si discute. Del resto è titolare della nazionale francese".