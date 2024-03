MN - Pellegatti: "Il problema vero sapete qual è? Che l'Inter è avanti di 14 punti, fosse stato il Napoli non importerebbe a nessuno"

Il noto giornalista Carlo Pellegatti, da sempre vicino alle faccende di casa Milan, negli scorsi giorni è stato ospite della redazione di MilanNews.it sul nostro canale Twitch (CLICCA QUI). Il collega ha parlato di diversi temi dell'attualità rossonera, prendendo spunto anche dalle domande dei nostri tantissimi ascoltatori: dal futuro di Pioli e della panchina del Milan fino a Rafa Leao passando per la ricerca del nuovo centravanti. Di seguito trovate le sue dichiarazioni integrali, anche in formato podcast.

Sulla permanenza di Pioli in caso di vittoria di Europa League: "Io leggo anche di gente che vorrebbe mandarlo via se il Milan vince l'Europa League: non so che cosa ha fatto loro... Se il Milan arriva secondo e vince l'Europa League, non so cosa si voglia di più. Il vero problema sapete qual è? Che l'Inter è avanti di 14 punti, fosse stato il Napoli non importerebbe a nessuno".

