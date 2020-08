MN - Pellegatti: "Non credo che il Milan si presenterà al raduno senza Ibra"

Carlo Pellegatti, intervistato in esclusiva da MilanNews.it (Qui l'articolo completo), ha parlato del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic: “L’entourage, i tifosi, lo stesso Ibrahimovic, l’allenatore e i compagni danno per assodato che Ibra è fondamentale anche nella prossima stagione. E’ un fatto indubbio. Da quello che mi hanno detto non ci sono ancora micropassi nella conclusione della trattativa che tuttavia, sono convinto, che si chiuderà felicemente. C’è da dire che mancano 9 giorni al ritiro perchè il 24 il Milan riprenderà gli allenamenti: in questo senso, quindi, non credo che la squadra ricominci senza il contratto firmato da Ibrahimovic. Io voglio credere che lo svedese sarà a disposizione di Stefano Pioli solo che bisogna sedersi ad un tavolo, parlare e firmare.”