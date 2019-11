MN - Pellegatti: "Piatek non dovrebbe temere Ibra ma sperare che venga."

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, è stato contattato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it, alla quale ha parlato, tra le altre cose, anche di Ibra al Milan e del destino di Piatek: “Io direi di disgiungere le due cose: parliamo di Ibra al Milan, l’ho già detto e ne parlo da molto nel mio canale YouTube nel mio tentativo di sensibilizzare tutti sull’importanza di Ibrahimovic. Secondo me, se dovesse arrivare ne potrebbe giovare e tanto anche Piatek, che non dovrebbe temere Ibrahimovic ma dovrebbe sperare che venga, perché gli darebbe palloni interessanti e lo aiuterebbe a migliorare.”