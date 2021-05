MN - Pellegatti: “Romagnoli me lo tengo stretto anche se ha commesso qualche errore”

MilanNews.it ha intervistato Carlo Pellegatti dopo la partita con il Benevento. E commentando la difesa, tornata a non subire gol, ha dichiarato: “Ricordatevi una cosa: quando il Milan non avrà più Romagnoli, magari per questioni di contratto o quello che volete, non entro nel merito, per andare a prendere un difensore di qualità col piede sinistro farà fatica e dovrà spendere 30-40 milioni, perché a 10-15 milioni un giocatore così non lo trovi. Allora mi auguro che si trovi, almeno per un anno, una soluzione per Romagnoli, con lui il Milan ha sempre subito pochi gol. Tomori, Romagnoli, Kjaer e Gabbia è una difesa importante, Alessio ha commesso degli errori, ma è un altro giocatore che mi tengo bello stretto".