MN - Pellegatti: "Se dovessimo vincere il derby lotteremo fino all'ultima giornata per il campionato"

Carlo Pellegatti è intervenuto sul canale Twitch di MilanNews.it (seguici qui), condividendo le proprie sensazioni in vista del derby contro l'Inter: “L’ha detto anche Pioli, se dovessimo vincere sappiamo qual è il nostro futuro e lottare contro l’Inter, il Napoli e magari anche l’Atalanta fino all’ultima giornata. Se dovessimo pareggiare o non vincere dovremmo per questa fase della stagione ripiegare un attimo e curare la zona Champions League. Io il derby lo sento quando è un derby che conta. Quando è un derby come questo che deve lanciare il Milan meritatamente in testa o vicino alla classifica la gioia sarebbe tripla così come la delusione. Sarebbe insopportabile e soffrirei molto se dovessimo perdere come ho fatto con lo Spezia. Sul piano psicologico se hai perso contro lo Spezia o vinci il derby o batti il Napoli per andare pari. Se batti Salernitana, Sampdoria e Udinese non è come battere l’Inter. Sul piano psicologico e morale vincere il derby allontanerebbe la sconfitta contro lo Spezia. L’Inter è forte organizzata e quadrata però non riusciamo mai a giocare con tutti quanti a disposizione e diventa pesante”.