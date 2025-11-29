MN - Pellegatti su Gimenez: "Vedo che fa fatica anche a recuperare da un infortunio"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni del canale YouTube di MilanNews.it, Carlo Pellegatti ha rilasciato queste parole su Santiago Gimenez, attaccante del Milan che sta faticando parecchio in questa prima parte della stagione: "Lo stiamo aspettando, è un po' come De Ketelaere. Ogni volta dicevamo 'Ma no, ma no, lo aspettiamo'.

Non so fino a che lui creda alla sua possibilità di affermarsi al Milan e vedo che fa fatica anche a recuperare da un infortunio. Non lo so. Io personalmente se arrivasse al suo posto un altro attaccante penso che sarebbe meglio per il Milan. A meno che rientri, coinvolto. Non ha fatto male quando è stato impiegato, ma non so fino a quanto lui creda alla possibilità di affermarsi al Milan. Dipende da lui".

