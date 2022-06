MN - Pellegatti su RedBird: "Ora il Milan ha due proprietà molto solide"

MilanNews.it

Il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sul progetto RedBird: "Avevamo una proprietà solida solida solida. Ora il Milan ha due proprietà molto solide: Elliott, almeno per qualche mese, si occuperà ancora del piano operativo sulla parte sportiva, mentre Cardinale opererà sicuramente per far crescere il brand con operazioni commerciali. È un progetto molto nuovo, che nemmeno io riesco ad immaginare. Tutto, però, partirà dallo stadio; ha ragione Scaroni: non aspetteranno tanto, dove si vede la velocità si va, chi prima arriva... Si aspetterà il dibattito pubblico per rispetto a Milano e al Sindaco Sala. Poi si parlerà: con l'Inter o con l'Inter non lo so... C'è, secondo me, una forte tentazione di farselo da soli come da mentalità anglosassone".