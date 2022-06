MN - Pellegatti sul calciomercato del Milan: "Meglio spendere 20 milioni di budget in più che..."

MilanNews.it

Il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sul calciomercato del Milan: "La base c'è ed è molto forte: difesa, centrocampo, attacco. Sono d'accordo con chi dice che se il Milan riesce ad inserire 4 giocatori titolari o pseudo-tali (Origi lo do per fatto, Sanches molto vicino, più il difensore centrale come priorità per poi passare al numero 10 e al 7) poi il prossimo anno ne basteranno solamente un paio per entrare nel treno dei top club europei e, dal lì, non si scende più. Io penso che sia meglio spendere 20 milioni in più del budget per andare agli ottavi o ai quarti di Champions League (e quindi i soldi vengono restituiti) che rischiare di non arrivarci spendendone 20 in meno, rischiando che questi soldi vengano in una certa maniera vanificati. Un sacrificino quest'anno spero che ci sia...".