MN - Pellegatti sul quarto di EL contro la Roma: "Se il Milan gioca bene, non mi interessa nessuno"

Il noto giornalista Carlo Pellegatti, da sempre vicino alle faccende di casa Milan, negli scorsi giorni è stato ospite della redazione di MilanNews.it sul nostro canale Twitch (CLICCA QUI). Il collega ha parlato di diversi temi dell'attualità rossonera, prendendo spunto anche dalle domande dei nostri tantissimi ascoltatori: dal futuro di Pioli e della panchina del Milan fino a Rafa Leao passando per la ricerca del nuovo centravanti. Di seguito trovate le sue dichiarazioni integrali, anche in formato podcast.

Le tue sensazioni sul quarto con la Roma e sul percorso in Europa League? "Bruttissima perdita quella di Kalulu. Il Milan non è un caso che abbia giocato una bella partita, autorevole, a Verona con Kalulu e Tomori. Con loro cambia tutta la gestione della partita, giochiamo più avanti. Migliorata anche la prestazione di Theo che non deve temere nulla dietro. Se il Milan ripete la partita contro il Verona o l'Atalanta, se la gioca anche con il Liverpool. Se invece ripete il primo tempo così e così con la Lazio o magari una balbettante come quella contro l'Empoli, allora puoi perdere anche con il West Ham. Se il Milan gioca bene, non mi interessa nessuno. Bene vuol dire a volte esteticamente, a volte di testa: ne ha vinte 12 su 17".