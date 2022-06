MN - Pellegatti sullo Scudetto: "Sono ancora sulla mia nuvola rossonera. Ad ottobre chiesi a Pioli..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sullo Scudetto: "Grandissima emozione, che non si è scalfita di un centimetro. Continuo a vivere sulla mia nuvola rossonera meravigliosa: ci sono salito al terzo gol del presidente Kessie, mi ricordo dov'ero a Reggio Emilia e chi avevo di fianco, e non ci sono più sceso. Poi c'è l'episodio: cosa avevo chiesto a Pioli ad ottobre? Avevo lo sfondo dell'ultimo Scudetto con la foto della mia famiglia e avevo chiesto a Pioli di farmelo cambiare... Due settimane fa c'è stata la cerimonia del cambio foto: nuovo sfondo con la maglia Campioni d'Italia 2021-2022. Ero stanco di vedere quella foto con me giovanissimo e i miei figli ancora bambini".