MN - Per Milan-Como possibile soldout: attesi oltre 74mila tifosi a San Siro

Dopo la rimonta e vittoria di Lecce, il Milan di Sergio Conceiçao torna a San Siro per giocare un'altra importante partita di campionato. In un momento complicato per i risultati ottenuti in campo, i tifosi milanisti non intendono lasciare sola la squadra.

Infatti, da quanto viene appreso dalla nostra redazione, per Milan-Como (in programma questo sabato alle 18.00) si andrebbe verso il soldout con oltre 74mila tifosi a San Siro.