MN - Perfetti: "Duarte complementare a Romagnoli"

Fabio Perfetti, ospite su Sportitalia e proprietario de “Il Futbol Sudamericano”, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Milan News di Leo Duarte: “Fisicità, reattività, copertura sono ciò che può dare il brasiliano più dell’argentino. Storicamente Giampaolo ha sempre cercato di abbinare un difensore tecnico, in grado di impostare la manovra, ad un giocatore fisico che sapesse coprire gli spazi. Duarte può fare questo lavoro. Come caratteristiche è il perfettamente complementare di Romagnoli, per questo credo potrà lottare per il posto con Musacchio.”