MN - Perfetti: "Paquetà è una mezzala, per la trequarti vedrei Calhanoglu"

Fabio Perfetti, proprietario de "Il Fútbol Sudamericano" ed opinionista su Sportitalia, ha parlato a Milan News di Lucas Paquetà: "Come ho sempre detto, Paquetà non è un trequartista, lui in Brasile era il classico numero 8, una mezzala offensiva, brava a inserirsi. Infatti le sue qualità migliori sono gli inserimenti senza palla, dove lui è un maestro, e il colpo di testa, oltre ovviamente alla tecnica e alla forza fisica nella protezione della palla. Quindi nella mia squadra ideale Paquetà è sempre una mezzala. Può fare il trequartista, lo ha già fatto molte volte nel Flamengo, ma mi piacerebbe vedere Calhanoglu in quella posizione. Io farei giocare il turco trequartista e Paquetà come mezzala, anche se in Italia ci si ostina a voler raccontare che Paquetà sia un trequartista solo perché è brasiliano. Lo sa fare? Sì, però di fatto non è il suo ruolo principe, perché lui è un 8."