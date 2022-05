MN - Perinetti: "Pioli è cresciuto tantissimo, ha forgiato una squadra che sa lottare"

MilanNews.it

Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di di MilanNews.it rispondendo anche ad una domanda su quanto Stefano Pioli sia cresciuto in rossonero: “Tantissimo. La crescita passa attraverso le difficoltà, i risultati negativi. Stefano Pioli ha forgiato una squadra che sa lottare pur non avendo grandi requisiti di esperienza. Il Milan non è mai crollato, neanche quando sembrava in grande affanno”.