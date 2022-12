MN - Personalizzato per Krunic e Messias. Anche Kjaer lavora per essere pronto a Salerno

Fonte: Pietro Mazzara

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Manca poco più di una settimana la ritorno in campo del Milan, che il prossimo 4 gennaio sarà ospite della Salernitana all'Arechi nella prima gara del 2023. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Rade Krunic e Junior Messias hanno svolto un lavoro personalizzato quest'oggi con l'obiettivo ricevere una convocazione per Salerno. Allo stesso modo, Simon Kjaer sta lavorando per prendere parte alla prossima sfida dei rossoneri.

di Pietro Mazzara