MN - Pillon su Messias: "Sono veramente contento per come si è imposto in questo Milan"

© foto di www.imagephotoagency.it

Mister Bepi Pillon si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Messias: “Sono veramente contento per come si è imposto nell’economia di questo Milan. Messias è l’esempio che nelle categorie inferiori ci sono giocatori di grande qualità che possono dare un contributo importante. Ancora una volta brava e coraggiosa la dirigenza puntando sulle motivazioni di un calciatore così”.