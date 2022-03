MN - Pillon sulla lotta Scudetto: "Il Milan va considerato come favorito"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Mister Bepi Pillon si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) sul Milan favorito per lo Scudetto: “Sicuramente sì. Premesso che Inter, Napoli e forse Juventus hanno i mezzi per dire la loro fino alla fine, ma i rossoneri stanno mostrando una continuità di risultati importante. Per quello che sta facendo vedere e per la classifica va considerata a ragion veduta la favorita”.