MN - Potrebbe slittare a settimana prossima l'ufficialità del rinnovo di Leao con il Milan

La giornata dell'ufficialità per il rinnovo di Rafael Leao con il Milan potrebbe non essere domani, come inizialmente riportato. Alcuni incastri, soprattutto inerenti al campo e alla decisiva sfida contro la Juventus di domenica, infatti, suggerirebbero di spostare di qualche giorno - e, dunque, a settimana prossima - la comunicazione ufficiale del rinnovo con le firme di rito.

Si precisa che, a prescindere dalla data dell'ufficialità, il rinnovo di Leao con il Milan è fatto e non è assolutamente in discussione.