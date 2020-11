MN - Pradella: "Leao ha qualità enormi, per lui giocare a San Siro o al campetto è la stessa cosa"

La redazione di MilanNews.it ha contatto Loris Pradella, osservatore che dal 2007 al 2018 che ha fatto parte della rete di scouting del Milan. Queste le sue parole su Rafael Leao: "Si deve ancora adattare al meglio al calcio italiano nella propria mentalità, però ha delle qualità enormi. Ha una falcata impressionante. Mi dà l’idea di avere una grande tranquillità interiore, lo vedi proprio che è sereno. Per lui giocare a San Siro o al campetto di paese è la stessa cosa, ho questa impressione. Lo vedo molto sereno e per un ragazzo così giovane non è facile. Appena ha capito i meccanismi è diventato importante per la squadra”.

CLICCA QUI per leggere la nostra intervista integrale!