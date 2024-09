MN - Pranzo a Casa Milan tra dirigenti e dipendenti, Furlani ha ringraziato per impegno e unità

Nella giornata di oggi Giorgio Furlani, CEO del Milan, ha invitato i dipendenti di Mondo MIlan per un pranzo a Casa Milan. Per l'occasione, organizzata già prima del derby, Furlani ha ringraziato per l'impegno e l'unità dei presenti che contribuiscono, con il loro lavoro quotidiano, alla coesione di tutto il Club. Un lavoro dietro le quinte, che non ha risonanza mediatica, ma comunque considerato fondamentale dalle alte sfere dirigenziali rossonere.

Al pranzo infatti, oltre a Furlani, c'erano anche Ibrahimovic, Moncada e Kirovski.

di Antonio Vitiello.