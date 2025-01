MN - Prima della partita la squadra sfilerà con la Supercoppa vinta a Riyad

Domani il Milan tornerà in campo in Serie A, per la prima volta da quando Sergio Conceicao è il nuovo allenatore ma anche per la prima volta da quando i rossoneri hanno conquistato lunedì scorso la Supercoppa Italiana a Riyad. Come viene appreso dalla redazione di MilanNews.it domani sera prima della partita, prevista alle ore 20.45, la squadra sfilerà con il trofeo conquistato in Arabia Saudita e farà il giro di campo per prendersi gli applausi dei tifosi.

di Antonio Vitiello