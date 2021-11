MN - Problema all'anca per Tomori: sarà valutato in questi giorni

Il difensore del Milan, Fikayo Tomori, non è stato convocato per la delicata sfida di questa sera contro la Fiorentina. Il centrale inglese, come appreso dalla nostra redazione, ha accusato un fastidio all’anca dopo una botta presa in allenamento, problema che verrà valutato in questi giorni. Una brutta notizia, dunque, per Stefano Pioli, che non potrà contare su uno dei giocatori più importanti della squadra.

di Antonio Vitiello