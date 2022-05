MN - Pulga ricorda: "Dopo due allenamenti dissi a Cellino che Tonali era un fenomeno"

MilanNews.it

Ivo Pulga, ex allenatore del Cagliari e di Sandro Tonali ai tempi del Brescia, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Tonali: “Dopo due allenamenti andai dall’allora presidente del Brescia, Cellino, dicendogli di avere per le mani un fenomeno. Non mi sbagliavo”.