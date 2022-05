MN - Pulga su Verona-Milan: "Mi aspettavo la vittoria vedendo il Milan delle ultime partite"

MilanNews.it

Ivo Pulga, ex allenatore del Cagliari e di Sandro Tonali ai tempi del Brescia, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Verona-Milan: “Vedendo il Milan delle ultime settimane direi di sì, mi aspettavo la vittoria. A questo punto del campionato ogni giocatore dà il 120%, le motivazioni fanno la differenza. Poi c’è un’idea di gioco che non è mai cambiata, sono subentrati vari interpreti ma la fisionomia è rimasta tale. Il Milan ha tutto le carte in regola per vincere lo Scudetto”.